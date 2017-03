Valverde vor Gesamtsieg

Der 36 Jahre alte Spanier vom Team Movistar hängte auf der 6. Etappe den dreimaligen Tour-de-France-Champion Chris Froome (Großbritannien/Sky) ab und nimmt am Sonntag mit 53 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Alberto Contador (Trek-Segafredo) das letzte Teilstück nach Barcelona (138,7 km) in Angriff.

Valverde verpasste in Reus seinen dritten Etappensieg der diesjährigen Rundfahrt nur knapp. Nach 189,7 km musste sich der Sieger des Jahres 2009 nur dem Südafrikaner Daryl Impey (Orica-Scott) geschlagen geben. Froome, der nach einem Trainingslager in Südafrika sein erstes Rennen der Saison in Europa bestreitet und vor der Etappe mit 21 Sekunden Rückstand auf Valverde auf Platz zwei des Klassements gelegen hatte, erlebte einen Tag zum Vergessen.

Bei nasskaltem Wetter musste er bereits nach 25 km abreißen lassen. Schnell gab er die Verfolgung auf und kam schließlich 26:38 Minuten hinter Sieger Impey ins Ziel. "Wir haben es geschafft, die Sky-Fahrer am Ende des Feldes zu überraschen", sagte Valverde dem spanischen TV-Sender Teledeporte.

Auf seinem Weg zum Gesamtsieg erwartet der 2009 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrte Valverde dagegen kaum Überraschungen: "In der Theorie dürften keine Probleme auftauchen, auch wenn es sicher Attacken geben wird."

Ben Gastauer (Lxuemburg/AG2R) kam am Samstag als 76. (auf 26:38) ins Ziel. In der Gesamtwertung belegt der Luxemburger Rang 72. (50:30).