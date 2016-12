12. Slalom in Folge: Shiffrin mit Sieg-Rekord

Die erst 21 Jahre alte Amerikanerin feierte am Donnerstag den zwölften Erfolg in einem Torlauf nacheinander - eine solche Siegesserie in einer Disziplin war vor ihr noch keiner Skirennfahrerin in der alpinen Historie gelungen.

Die US-Amerikanerin lässt in der Seriensieger-Bestenliste Annemarie Moser-Pröll hinter sich, die einst elf Abfahrten am Stück für sich entschieden hatte. Shiffrin fehlen noch zwei Siege, um auch Ingemar Stenmark einzuholen. Der Schwede hatte zwischen 1978 und 1980 14 Riesenslaloms nacheinander gewonnen.

Moser-Pröll und Stenmark stellten ihre Siegesserien im Gegensatz zu Shiffrin bei aufeinanderfolgenden Rennen auf. Der Lauf der Amerikanerin wurde in der vergangenen Saison von einer Verletzung unterbrochen, wegen der sie fünf Torläufe verpasste. Letztmals geschlagen wurde Mikaela Shiffrin in einem Slalom vor fast zwei Jahren.

Im letzten Rennen des Kalenderjahres 2016 gewann Shiffrin vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova und Wendy Holdener aus der Schweiz. Es war Shiffrins dritter Sieg in drei Tagen: am Dienstag und Mittwoch hatte sie sich jeweils im Riesenslalom durchgesetzt. An der Spitze der Gesamtweltcup-Wertung baute Shiffrin ihre Führung logischerweise aus.