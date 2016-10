Siege für F91 und Fola

Die beiden stärksten Teams der BGL Ligue hatten am Samstag allerdings kein leichtes Spiel um sich ihre drei Punkte zu sichern. Spitzenreiter Düdelingen, die beim RFCUL antraten, musste bis in die 85. Minute warten bevor Turpel das erlösende 2:1 für sein Team schoss. Fola trat in Canach an und musste dort ab der 65. mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Laterza wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz gestellt wurde. Trotzdem reichte es um sich mit 4:3 durchzusetzen.

In den beiden weiteren Spielen setzte sich die Jeunesse Esch mit 3:1 gegen Käerjeng durch, während RM Hamm Benfica Déifferdeng 03 mit 1:3 unterlegen war.

Bereits am Donnerstag trafen Progrès Niederkorn und Rosport (3:1), Strassen und Mondorf (3:1) sowie Union Titus Petingen und Rümelingen (1:2) aufeinander.

In der Tabelle führt der F91 Düdelingen mit 19 Punkten, vor der Fola und D03 mit jeweils 17 Zählern. Auf den beiden letzten Plätzen liegen Käerjeng und RM Hamm Benfica mit jeweils 3 Punkten.