Entscheidender Moment

Die Escher haben zwar derzeit sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Differdingen, doch mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Erfolg der Düdelinger gegen Rümelingen kann sich die Fola wieder bis auf vier Punkte der Tabellenspitze annähern. Zudem trifft die Fola noch am letzten Spieltag auf den F91. Trotz des dritten Platzes hat die „Doyenne“ deshalb die Meisterkrone noch nicht abgeschrieben.

Die Top 3



1. D03 55 Punkte, 49:16 Tore



2. F91 53 Punkte, 55:10 Tore



3. Fola 49 Punkte, 59:25 Tore

Zudem muss Differdingen eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag legen, denn bei einem Unentschieden gegen die Fola und einem Sieg des F91 wären die Düdelinger – wegen des besseren Torverhältnisses – wieder Tabellenführer. Für beide Teams zählt in diesem Spitzenspiel also nur ein dreifacher Punktgewinn. Das verspricht Spannung.

Seit letztem Donnerstag – das Pokalfinale wird F91 - Fola heißen (► Link ) – ist Platz vier am Ende der Saison gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Europa League. Niederkorn erlitt am Freitagabend beim 2:2-Remis gegen Canach einen kleinen Rückschlag. Der erste Verfolger Petingen kann am Sonntag zumindest punktemäßig mit den Niederkornern gleichziehen. Der Aufsteiger reist an diesem Wochenende nach Rosport. Die Elf vom Camping ist derzeit so etwas wie die Mannschaft der Stunde. In den letzten vier Spielen holte die Victoria unter Interimstrainer René Roller zehn Punkte und verschaffte sich viel Luft im Abstiegskampf. Aber auch Petingen hat seit vier Spieltagen nicht mehr verloren.

Im Tabellenkeller kommt es zu einem wichtigen Duell zwischen Käerjeng und dem Racing. Die UNK konnte ihre Negativserie am letzten Wochenende stoppen. Der RFCUL hat bereits seit vier Wochen kein Spiel mehr gewonnen und es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft von Trainer Jacques Muller das Pokal-Halbfinale (Mittwoch) verdaut hat. Wenn Mondorf noch eine Minichance auf den vierten Platz haben will, muss ein Sieg gegen die abstiegsbedrohten Hammer her.

Zum Abschluss des Spieltags trifft Strassen am Montag, den 1. Mai auf die Jeunesse. Für beide Teams geht es um fast nichts mehr.

Progrès - Canach 2:2

Rosport - Petingen

Fola - Déifferdeng 03

F91 - Rümelingen

Mondorf - RM Hamm B.

Käerjeng - RFCUL

Strassen - Jeunesse