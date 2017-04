F91 nimmt Revanche

Der F91 nahm beim 3:0-Sieg gegen Deifferdeng 03 Revanche für die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in der BGL Ligue.

Düdelingen ging in der 41. Minute durch einen Weitschuss von Sanel Ibrahimovic in Führung. Nach einem Lattentreffer von David Vandenbroeck in der 57. Minute erhöhte Stelvio da Cruz zehn Minuten später auf 2:0. Kurz vor Schluss erzielte David Turpel das 3:0-Schlussresultat.

Der Racing besiegte durch zwei Tore von Angreifer Julien Jahier den Ehrenpromotionsverein Ettelbrück mit 2:0. Wenige Stunden davor hatte sich die Fola durch einen 2:0-Erfolg gegen Rosport die Teilnahme in der Runde der letzten Vier gesichert. Die Treffer für die Escher erzielten Emmanuel Francoise und Gerson Rodrigues.

Am Montag spielen die beiden Ehrenpromotionäre FC Rodange 91 und US Esch um das letzte Ticket für das Halbfinale der Coupe de Luxembourg.

FC Déifferdeng 03 - F91 Düdelingen 0:3

Etzella Ettelbrück - Racing Lëtzebuerg 0:2

Fola Esch - Victoria Rosport 2:0

FC Rodange 91 - US Esch