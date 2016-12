Olivier und Brandenburger in den Startblöcken

Der erste Startschuss in Windsor fällt heute um 9.30 Uhr (15.30 Uhr in Luxemburg). Kanada ist zum ersten Mal Gastgeber einer Kurzbahn-WM, die im WFCU Centre ausgetragen wird, dort, wo normalerweise Eishockey („Spitfires“) und Basketball regieren. Das Center zählt mit 6.700 Sitzplätzen zu den größten in Nordamerika, für die Schwimm-WM wurde eigens ein temporäres 25-m-Becken eingebaut.

Nach Rio fand bei der luxemburgischen Elite ebenfalls der große Umbruch statt. Julie Meynen zog in die USA um, studiert und trainiert in Auburn. Raphaël Stacchiotti und Julien Henx ergriffen die Möglichkeit der Sportsektion der Armee und absolvieren aktuell ihren Pflichtdienst. Auch Laurent Carnol ist ins Berufsleben eingetreten und lehrt Chemie an der Lunex University in Luxemburg. Aus diesen diversen Gründen kann das Quartett nicht an der WM teilnehmen.

Von den sechs Schwimmern, die die Pflichtzeiten für die WM-Qualifikation realisierten, bleibt ein SL-Duo übrig. Aber auch Monique Olivier und Pit Brandenburger traten im September einen neuen Lebensabschnitt an, begannen ein Studium. Olivier hat sich an der Edinburgh University (SCO) einem starken Schwimmteam angeschlossen, Brandenburger studiert an der „SKEMA Business School“ in Antibes (FRA) und konnte sich bei einem starken Schwimmteam (Cercle des Nageurs Antibes) etablieren.

Der 21-Jährige schaffte die WM-Quali „in extremis“, bewältigte die Norm Mitte November in Brügge (BEL), über 200 m und 400 m Freistil. Die mit dem „prix du jeune espoir“ von der Sportpresse ausgezeichnete Olivier konnte schon länger planen, sie schwamm ihre Pflichtzeiten vor Jahresfrist bei den französischen Meisterschaften in Angers, über 200 m, 400 m und 800 m Freistil. Anfang November bestätigte die 18-Jährige ihre Chronos in Stavanger (NOR).

Monique Olivier wird am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag an den Start gehen, Pit Brandenburger am Dienstag und Mittwoch. Die Vorläufe werden morgens ab 9.30 Uhr (15.30 MEZ) gestartet, die Finals und Halbfinals um 18.30 Uhr (00.30 MEZ).