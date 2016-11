HBD verliert gegen Hapoel Aschdod

Luxemburg ist noch mit zwei Vereinen, dem HB Esch und dem HB Düdelingen, in der dritten Runde des Challenge Cup vertreten. Und alle beide müssen gegen israelische Mannschaften antreten.

Die Escher werden ihre beiden Partien am 26. und 27. November in Esch absolvieren. Der HBD muss aber schon am Samstag und am Sonntag in Düdelingen gegen Hapoel Aschdod ran.

Das erste Kräftemessen verlor der HBD dann auch mit 23:28. Bleibt zu hoffen, dass es am Sonntag besser für die Luxemburger Mannschaft läuft. Das Ziel wird sicherlich die Qualifikation für die nächste Runde bleiben, auch wenn diese Aufgabe jetzt schwerer geworden ist.