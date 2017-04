Bayer-Kapitän Lahm: "Kann keine schlechte Saison sein"

Fünf Meisterschaften in Serie: kein Novum



Mit fünf Meisterschaften in Serie hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga eine Bestmarke aufgestellt. Wie sieht es aber in den anderen europäischen Top-Ligen aus?



In England gelang bislang noch keinem Verein dieses Kunststück. Juventus Turin holte in Italien indes bereits von 1931 bis 1935 fünfmal in Serie den Landestitel. Unterbrochen vom 2. Weltkrieg schaffte das später auch der FC Turin. Von 2006 bis 2010 gewann Inter Mailand ebenfalls fünf Titel; solch eine Serie kann Juventus Turin nun sogar auf sechs Meisterschaften am Stück ausbauen.



Erdrückende Dominanz bot in Spanien Real Madrid gleich zweimal. Von 1961 bis 1965 und 1986 bis 1990 kam der Meister jeweils fünfmal nacheinander aus der Hauptstadt. In Frankreich führte ab 2002 gleich siebenmal in Serie kein Weg an Olympique Lyon vorbei. Der BFC Dynamo holte in der ehemaligen DDR sogar zehn Meisterschaften am Stück.



Und in Luxemburg?



In der seit 1909 ausgetragenen Meisterschaft gab es bereits mehrmals fünf Meisterschaften am Stück. Zuletzt von 2005 bis 2009 durch den F91 Düdelingen, zuvor zweimal durch die Jeunesse Esch (1995-1999 und 1973-1977).



Rechnet man die Unterbrechung des 2. Weltkriegs nicht ein, war Stade Düdelingen sogar sechs Mal in Folge Meister: 1939 und 1940, sowie 1945-1948. (sid/clc)

Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm feierte am Samstag durch das 6:0 beim VfL Wolfsburg seine achte deutsche Meisterschaft. Er zog damit mit den früheren Bayern-Spielern Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger und Mehmet Scholl gleich. Nach dem Spiel äußerte sich Lahm über die Meisterschaft, die Feier, den FC Bayern und sein Karriereende im Sommer.

"Für uns ist eigentlich immer nur entscheidend, dass wir gut spielen und gewinnen. In welcher Höhe - das liegt nicht immer nur an uns.""Es wird schon gefeiert. Wir hatten jetzt einige Englische Wochen, in denen wir nichts zu feiern hatten. Wenn man dann was zu feiern hat, dann sollte man auch feiern. Es ist nicht selbstverständlich, dass man jedes Mal deutscher Meister wird. Das müssen wir beibehalten.""Die ersten Titel sind schon so lange her, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir Meister werden. Für mich war es schön. Für mich ist es immer etwas Besonderes, Meister zu werden. Viele Spieler sind zu mir gekommen und haben mir auch zu meiner Karriere gratuliert. Da wird man schon ein bisschen sentimental.""Einfach nur genießen. Das sind meine letzten Wochen. Jede Trainingseinheit, jeden Kreis, jede Flanke, jeden Torabschluss einfach genießen.""Es kann keine schlechte Saison sein, wenn man den Titel gewinnt. Es wird immer so dargestellt, als sei alles selbstverständlich. Ich finde, eine Meisterschaft darf nicht als selbstverständlich angesehen werden. Wir haben immer große Ziele. Vor ein paar Wochen hat man uns als Triple-Kandidat dargestellt. Dann sind wir in beiden Wettbewerben ausgeschieden gegen gute Gegner. Dann wird alles infrage gestellt. Die Saison war okay mit einem Titel. Aber dass wir uns mehr vorgenommen haben, ist auch klar.""Wir haben einen Kader, der ein hohes Alter hat. Zwei fallen da schon mal weg: Xabi Alonso und ich. Deswegen wird es automatisch einen Umbruch geben in den nächsten Jahren. Das wird, glaube ich, peu à peu gehen.^""Ich glaube nicht, dass das Thema des FC Bayern ist. Es haben in den letzten Jahren einfach ein paar Mannschaften geschwächelt, die den Anspruch haben, ganz vorne mitzuspielen. Wir haben unsere Punkte gesammelt. Da denke ich auch, dass das nicht immer so normal ist. International mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ich weiß nicht, ob wir da immer zu der absoluten Spitze gehören. Es gibt so viele Mannschaften, die die Qualität haben, in der Champions League und Europa League ganz oben zu sein. Wir haben in Deutschland mit der Nationalmannschaft und im Vereinsfußball natürlich immer den Anspruch, dass wir top sein müssen. Ich weiß aber nicht, ob wir dem immer gerecht werden können."