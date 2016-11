Meynen mischt US-Uni-Liga auf

Dies nachdem die 19-Jährige zum dritten Mal in Folge für ihre Leistungen im Rahmen der im für US-Collegesport üblichen Liga-System ausgetragenen Wettkämpfe zum "Freshmen of the Week" gekürt wurde. D.h. sie war beste Sportlerin im jüngsten Jahrgang.

Julie Meynen hatte sich im Sommer dem Sprintteam "Auburn Tigers" der Auburn University angeschlossen und "wirbelt seitdem die Konkurrenz durcheinander", so die FLNS. Bei den Vergleichswettkämpfen unter 14 Schwimmteams aus elf südöstlichen US-Bundesstaaten zeigt die Sprintspezialistin regelmäßig Top-Leistungen. Die Luxemburgerin ist auf den 100 m Freistil weiterhin ungeschlagen. An diesem Wochenende führte sie die "Tigers" zum Sieg bei der Georgia Tech University.

Julie Meynen ist erst die vierte Sportlerin der Conference, die diese Auszeichnung insgesamt vier Mal gewinnen konnte (18. Oktober, 8., 15. und 22. November). Nach anstrengenden Wochen mit Prüfungen und Wettkämpfen macht Meynen nun eine kleine Pause in Luxemburg. Kommende Woche geht es aber bereits wieder zurück zum Studium in die USA.

Aufgrund anstehender Prüfungen kann Julie Meynen bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft vom 6. bis 11. Dezember nicht starten. Beim Euro Meet vor heimischem Publikum vom 27. bis 29. Januar 2017 in der Coque kann sie aber an den Start gehen.