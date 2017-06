Muller nun gegen Tsonga

Nach seinem Turniersieg in 's-Hertogenbosch ging es für Gilles Muller (ATP 26) gleich weiter. Die luxemburgische Nummer eins bekam es am Dienstag in der ersten Runde bei den „Aegon Championships“ (1.966.095 Euro) in Queens mit Nikoloz Basilashvili (ATP 51). Der Luxemburger besiegte den Georgier mit 6:4, 6(17):7 und 6:4. In der zweiten Runde wartet auf den Spieler von Tennis Spora dann am Mittwoch ein ganz anderes Kaliber. Hier trifft „Mulles“ auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, der Nummer 10 im Herrentennis.