Handballfest zum Escher Jubiläum

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des HB Esch, übrigens ein Zusammenschluss zwischen Eschois Fola und Fraternelle, gab der aktuelle Spitzenreiter der ersten deutschen Bundesliga, die SG Flensburg-Handewitt, seine Visitenkarte ab. Obschon die Norddeutschen aus unterschiedlichen Ursachen sowohl auf ihren Chefcoach Ljubomir Vranjes als auch auf eine Reihe von ihren besten Spielern verzichten mussten - immerhin waren oder sind fast noch ein halbes Dutzend Flensburger bei der Handball-WM in Frankreich im Einsatz - sahen die Zuschauer über weite Strecken ein unterhaltsames Handballspiel.

Mit dem schwedischen Keeper Mattias Andersson und seinem Landsmann Tobias Karlsson sowie dem Dänen Thomas Mogensen standen nämlich einige ehemalige Weltklasseakteure auf dem Parkett. Natürlich war das Ergebnis dieses speziellen Freundschaftsspiels nur zweitrangig, Esch hielt anfangs gegen den Champions-League Sieger aus dem Jahr 2014 aber erstaunlich gut dagegen und führte durch Tore von Kohn und Kohl sogar mit 2:0.

Ein Klassenunterschied war zunächst nicht zu erkennen, immerhin dauerte es bis zur 13‘ bis die SG erstmals in Führung ging. Dank zahlreicher Paraden von HBE-Keeper Milosevic lag der Gast zur Pause sogar nur mit drei Toren vorne. Richtig Stimmung kam in der ersten Halbzeit aber nicht auf. Am Ende gewann der Bundesligist erwartungsgemäß mit 30:21. Erwähnen wir noch, dass beim Fusionsklub aus der Minettemetropole Routinier Alexis Vasilakis mit sieben Treffern bester Torschütze war, Nationalspieler Max Kohl traf viermal ins Schwarze. Bei Flensburg erzielten der Serbe Bogdan Radivojevic und Nachwuchstalent Johannes Krüger je sechs Tore.