Dirk Bockel beendet seine Karriere

Dirk Bockel hat seine Karriere als Triathlet beendet, wie der 40-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Bockel hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Nach einem Ermüdungsbruch im Fuß musste Bockel operiert werden. Leistungssport sei nicht mehr möglich gewesen, so der Sportler des Jahres 2013, der 2008 für Luxemburg an den Olympischen Spielen in Peking teilnahm.

Anschließend spezialisierte er sich auf die lange Distanz, gewann u.a. den ironman in Melbourne und in Roth. Auf Hawaii schaffte er es gleich viermal in die Top Ten, 2011 verpasste er als 4. das Podium nur knapp.