Mathias und Co.: drei Rekorde

Mit dieser Leistung verbesserte die Olympionikin den erst ein Jahr alten Rekord von Vera Hoffmann (Celtic) um 3.43 Sek. Vera Hoffmann ihrerseits verbesserte über dieselbe Distanz ihre nationale Espoirs-Bestleistung in 2.43.87 Min. um 1.13 Sek. Der dritte Rekord des Sonntagnachmittag wurde von Noémie Pleimling (CAD) im Speerwerfen mit 49,82 m aufgestellt. Sie verbesserte damit ihren eigenen Landesrekord um 3 cm.

Charel Grethen lief ebenfalls in Pliezhausen die 3.000 m in der persönlichen Bestzeit von 8.09.87 Min., womit er sich an dritter Stelle der „ All time"-Bestenliste hinter Justin Gloden und René Kilburg plaziert. Knapp an einer Bestleistung der Cadettes – 35 Hunderstel fehlten – schrammte derweil Lena Kieffer (CSL) über 600 m in 1.35.46 Min. vorbei. Last but not least warf Valentin Moll (CAD) in Wiesbaden den Junioren-Diskus (1,75 kg) 50,89 m weit und verbesserte somit die eigene Junioren-Bestleistung um 26 cm.