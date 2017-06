Belgischer Doppelsieg

Nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen überquerte der favorisierte Kenneth Vandendriessche (Belgien) 44 Sekunden vor dem Niederländer Bas Diederen die Ziellinie als Erster.

Bei den Frauen hatte Alexandra Tondeur (Belgien) 1:39 Vorsprung auf Susie Cheetham (England).

Luxemburger Meister bei den Männern wurde Philippe Lamberty vor Christian Krombach und Tom Krier.

Neue nationale Titelträgerin ist Sophie Margue.

Rund 2.000 Teilneher hatten den Ironman 70.3 am Sonntag in Remich in Angriff genommen.