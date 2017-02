Hat der Weltmeister von Beles getrickst?

Vor gut einer Woche krönte sich Wout van Aert in Beles zum Weltmeister , nun gibt es wieder Spekulationen im Netz, dass der Belgier beim Krawatencross in Lille am vergangenen Wochenende ein Rad mit einem eingebauten Hilfsmotor benutzt haben könnte.

Ein Video zeigt den Weltmeister im Duell mit seinem großen Rivalen Mathieu van der Poel. Obwohl Van Aert mit dem hinteren Rad wegrutscht und nicht mehr pedaliert, scheint er dennoch zu beschleunigen.

wout van aert takes out mathieu van der poel: https://t.co/FfM9xPdxPe via @YouTube — CYCLING GAMES (@GamesCycling) 5. Februar 2017

Nach diesem Video warf die spanische Sportzeitungdie Frage auf, ob Van Aert einen Hilfsmotor benutzt hat. Auf den sozialen Netzwerken wird viel darüber diskutiert, schließlich ist es nicht das erste Mal, dass man Van Aert mit dem Thema Motordoping in Verbindung bringt. Auf Youtube ist ein Video aufgetaucht, das gleich mehrere angebliche Verdachtsmomente gegen den zweimaligen Weltmeister zeigt. An jedem, sich seine eigene Meinung zu bilden: