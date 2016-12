Sparte Modric Steuern in Luxemburg?

Das berichtete am Dienstag. Laut der spanischen Sporttageszeitung soll der kroatische Spielmacher nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Real Madrid im Winter 2012 eine Firma in Luxemburg gegründet haben, über welche die Einnahmen seiner Bildrechte laufen.

Das Unternehmen wird von seiner Frau Vanja geleitet und trägt den Namen seines Sohnes. Die Ivano S.à.r.l. hat ihren Sitz in der rue Robert Stumper in Luxemburg. Die letzte Bilanz wurde am 29. April 2016 im Handelsregister abgegeben.

2012 startete das Unternehmen mit einem Kapital von 3,6 Millionen Euro. Daraus wurden bis 2014 sechs Millionen Euro. Der 31-Jährige hatte u.a. einen Werbevertrag mit dem Sportartikelhersteller Nike unterschrieben.

Laut Football Leaks soll Modric auf diese Weise rund 50 Prozent an Steuern gespart haben. Während in Luxemburg die Einnahmen aus seinen Bildrechten nur mit ein Prozent versteuert wurden, hätte der Kroate in seiner Wahlheimat Spanien 51 abgeben müssen.

In seinen letzten beiden Steuerklärung hatte Modric keine Angaben zu Einnahmen zu Bildrechten gemacht, soweiter.

Trotzdem hatte er in dieser festgehalten, dass er Aktionär der Ivano S.à.r.l. in Luxemburg ist und im Großherzogtum ein Kapital von 14 Millionen Euro verwaltet. Diese Gelder flossen u.a. in Treuhand- und Rentenfonds.

Beraten wird der Mittelfeldspieler lautvon Atoz Tax Advisors, einer Firma mit Sitz in Senningerberg.

Die spanische Steuerbehörde hatte bereits in der Vergangenheit Ermittlungen gegen Modric aufgenommen. Bisher ohne Ergebnis.