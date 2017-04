Das Halbfinale ist ausgelost

Das Viertelfinale ist noch nicht lange gespielt. Doch bereits in der kommenden Woche am 26. und am 27. April werden im Halbfinale die beiden Finalisten für das Endspiel der Coupe de Luxembourg gesucht.

US Esch - F91 Diddeleng (27.4., 19.30 Uhr)

Fola Esch - RFCUL (26.4., 19.30 Uhr)