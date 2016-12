Europa-League-Finale 2018 in Lyon

Die UEFA bestimmte das EM-Stadion in der französischen Metropole mit Platz für knapp 60 000 Zuschauern am Freitag zum Austragungsort des kleinen Europacup-Endspiels.

Der Champions-League-Sieger wird zehn Tage später in Kiew gekürt. Die ukrainische Hauptstadt war bereits im September als Austragungsort bestimmt worden. 2017 finden die Endspiele am 3. Juni in Cardiff (Champions League) und 24. Mai in Stockholm (Europa League) statt.