Lynn Jung siegt beim weltweit größten Event

Es ist der größte Erfolg für die Parcours-Läuferin Lynn Jung. Die Luxemburgerin hat auf Santorini das "Red Bull Art of Motion" als beste Frau abgeschlossen. Es ist das weltweit größte Event der Freerunning-Szene. Allein die Teilnahme an diesem Event war bereits ein großer Erfolg. 15 Männer und drei Frauen traten am Sonntag gegeneinander an. Bei den Männern siegte der Niederländer Bart van der Linden.