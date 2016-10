Christian Riedemann siegt

Nach einem Jahr Pause dröhnten wieder am Samstag die Motoren rund um Hosingen im Norden Luxemburgs. Steve Fernandes heißt der diesjährige Luxemburger Meister, der Zweiter in der Gesamtwertung wurde. Ronny Foxius (Luxemburg) belegte den 3. Platz in der Gesamtwertung.

Der erste Platz ging an den deutschen Fahrer Christian Riedemann im Peugeout 208 R5.