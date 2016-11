Arsenal, Bayern, Paris und Atlético im Achtelfinale

Der FC Arsenal hat dank des Siegtreffers von Mesüt Özil den Achtelfinaleinzug in der Fußball-Champions-League perfekt gemacht. Die Londoner gewannen am Dienstag in der Gruppe A trotz eines 0:2-Rückstandes 3:2 (2:2) beim bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad.

Auch Paris Saint Germain und Atlético Madrid zogen in die K.o.-Runde ein. Paris gewann 2:1 (1:0) beim FC Basel, Madrid kam gegen FK Rostow aus Russland ebenfalls zu einem 2:1 (1:1)-Sieg.

Der FC Bayern München hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg bei der PSV Eindhoven den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister holte am Dienstag durch einen Doppelpack von Torjäger Robert Lewandowski seinen dritten Sieg im vierten Gruppenspiel.