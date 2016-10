Kinde siegt in Walferdingen

Kinde setzte sich in einem spannenden Rennen vor Yannick Lieners es blieb also bei der gleichen Konstellation wie 2015. Bei den Damen war Nathalie Da Ponte die Schnellste und verdrängte Martine Mellina auf Rang 2.

Rund 3.000 Läufer waren am Sonntagmorgen in Walferdingen an den Start gegangen, davon 1.200 beim Hauptrennen über 12 Kilometer. Fotograf Jerry Gerard hat die Läufer und Maskottchen "Walfy" auf der Strecke begleitet.

