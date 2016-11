Majerus ohne Sattel auf Platz 4

Für Christine Majerus lief es am Samstag in Hasselt nicht gerade optimal und dennoch konnte sie einen ausgezeichneten 4. Platz herausfahren. Bis in die vorletzte Runde lag die Sportlerin des Jahres auf Podiumskurs, doch dann brach ihr Sattel ab. Der Weg bis zum Materialposten war noch relativ weit und so konnte Elle Anderson sich einen komfortablen Vorsprung herausfahren.

Le Luxembourg Christine Majerus est apparu au cours de la Soudal Classics à Hasselt, sur le chemin de la... https://t.co/0r27t3dE0P — Cyclismeprof (@Cyclismeprof) 19. November 2016

Der Sieg ging an Sanne Cant, vor Ellen van Loy und Anderson. Majerus hatte als 4. einen Rückstand von 1:39 auf die belgische Siegerin. "Natürlich ist es enttäuschend einen Podiumsplatz auf diese Weise hergeben zu müssen, doch ich halte fest, dass ich auf einem Parcours der mir eigentlich nicht liegt, den Rückstand auf eine Fahrerin wie Sanne Cant in Grenzen halten konnte", so Majerus, die eigentlich am Sonntag das Weltcup-Rennen in Koksijde bestreiten wollte.

Dieses wurde jedoch von der UCI wegen den orkanartigen Windböhen abgesagt. "Ich bin der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Die Organisatoren haben ihre Verantwortung übernommen", erklärt Majerus, die am kommenden Samstag beim Weltcup-Rennen in Zeven (D) starten wird.

In Hasselt waren am Samstag auch einige Junioren am Start. Das beste Reultat fuhr Ken Conter als 19. heraus, er hatte einen Rückstand von 3:22 Minuten auf den Sieger Thomas Pidcock (GBR). Cédric Pries wurde 20. auf 3:32 und Nicolas Kess 24. auf 4:18.