Es kann nur einen geben

Beide Mannschaften trennt ein Punkt. Düdelingen ist in der laufenden Meisterschaft noch immer ohne Niederlage, während die Differdinger nur einmal als Verlierer vom Platz gingen. Beide Trainer können fast auf ihren gesamten Kader zurückgreifen und sind gerüstet.

Bei einem F91-Sieg würde die Titelverteidigung in greifbare Nähe rücken. Umgekehrt würde Déifferdeng 03 bei einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen. Ein Unentschieden in diesem Spitzenduell könnte der Fola in die Karten spielen. Die Escher könnten bei einem Sieg gegen RM Hamm Benfica wieder an das Spitzenduo heranrücken. Das Tageblatt hat sich im Vorfeld des Spitzenspiels bei den beiden Trainern Pascal Carzaniga (D03) und Dino Toppmöller unterhalten.

Pascal Carzaniga: Nein. Mir wäre es lieber, als Tabellenführer in dieses Spiel zu gehen. Als Leader ist es immer einfacher.

P.C.: Der Gegner ist mir relativ egal. Warum? Weil Düdelingen uns und wir sie auswendig kennen. Es wird für keinen der beiden Trainer eine Überraschung bei der Aufstellung oder dem taktischen System geben. Wenn wir es schaffen, unser Niveau aus dem Hinspiel (0:0) abzurufen, können wir es mit dem F91 aufnehmen.

Dino Toppmöller: Natürlich, das war das, was wir wollten. Es wäre schlecht gewesen, vor diesem Spiel mit dem Rücken zur Wand zu stehen und unter dem Druck zu stehen, gegen Differdingen gewinnen zu müssen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Vorsprung auszubauen. Egal, wie es ausgeht,die Meisterschaft ist auf jeden Fall noch nicht entschieden.

D.T.: Es wird ein hartumkämpftes Duell, das nicht durch taktische Schachzüge entschieden wird. Die Spieler, die auf dem Platz stehen, müssen hundertprozentige Bereitschaft zeigen, um die Partie für sich zu entscheiden.