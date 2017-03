„Les Rouches“ als letzter Gradmesser

In der regulären Saison landete die Mannschaft von Trainer Aleksandar Jankovic auf dem enttäuschenden neunten Platz der Jupiler League. Derzeit befindet sich der Traditionsverein in der Vorbereitung auf die Play-offs II, wo man versuchen wird, die verkorkste Saison noch zu retten. Ein optimaler Sparringpartner demnach für die Truppe von Nationaltrainer Luc Holtz, die sich seit Samstag im Trainingslager in Lipperscheid befindet.

FLF-Aufgebot

Tor: Anthony Moris (FC Malines/B), Ralph Schon (Strassen), Youn Czekanowicz (La Gantoise/B)

Abwehr: Laurent Jans (Waasland-Beveren/B), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Kevin Malget (F91), Dirk Carlson, Yann Matias (beide UT Petingen), Tim Hall (Elversberg/D), Enes Mahmutovic (Fola), Christopher Martins (Lyon/F)

Mittelfeld: Chris Philipps, Vincent Thill (beide Metz/F), Eric Veiga (Braunschweig/D), Mario Mutsch (St. Gallen/CH), Florian Bohnert (Schalke/D), Lars Gerson (Sundsvall/SWE), Gerson Rodrigues (Fola)

Angriff: Stefano Bensi (Fola), Aurélien Joachim (Lierse/B), David Turpel (F91), Daniel da Mota (F91), Maurice Deville (FSV Frankfurt/D)

Der Kader der Luxemburger ist mittlerweile komplett, nachdem Maxime Chanot am Montagmorgen aus New York eingeflogen wurde. Der Innenverteidiger wird trotz der langen Reise wohl mindestens eine Hälfte gegen „Les Rouches“ zum Einsatz kommen. Der gesamte Kader ist fit. „Es läuft fast schon zu gut. Keiner ist angeschlagen und die Qualität der Trainingseinheiten ist dementsprechend hoch“, so ein zufriedener Luc Holtz.