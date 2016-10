Minella muss aufgeben

Nach drei erfolgreichen Spielen in der Qualifikation war für Mandy Minella in der ersten Runde Schluss. Nachdem die Spora-Spielerin den ersten Satz mit 4:6 verlor, gab die Luxemburgerin gleich zu Beginn des zweiten Satzes auf. "Schon früh in der Begegnung hatte Mandy mit muskulären Problemen im Bereich des Oberschenkels und der Hüfte zu kämpfen. Sie versuchte zwar noch einmal alles, doch sie konnte sich nicht mehr vernünftig bewegen", so Minellas Coach Tim Sommer.

Die nächste Woche wird Minella aber mit großer Wahrscheinlichkeit an den BGL BNP paribas Luxembourg Open teilnehmen können.