Rosmalen: Minella ausgeschieden

Am Dienstag musste sich Mandy Minella (WR 82) mit zweimal 3:6 der Lokalmatadorin Richel Hogenkamp (WR 100) geschlagen geben.

Der an Nr. 4 gesetzte Gilles Muller (WR 28) seinerseits hatte in Runde eins des Herrenturniers ein Freilos. Der Gegner des Vorjahresfinalisten in Runde zwei steht nun fest: Der Italiener Andreas Seppi (WR 76) setzte sich mit 6:3, 3:6 und 6:3 gegen den Japaner Tatsuma Ito (WR 174) durch. Mit seinem belgischen Partner Steve Darcis ist der Luxemburger am Montag in Runde eins des Doppelturniers ausgeschieden. Im Doppel ist Minella nicht im Einsatz.