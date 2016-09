Drucker und Majerus 12.

Nach Rang 15 am Vortag musste Frank Schleck diesmal vorzeitig aussteigen. Laurent Didier (Aufgabe am Vortag) fuhr als 30. mit einem Rückstand von fünf Sekunden auf den italienischen Sieger Nicola Ruffoni ins Ziel. Auch Jempy Drucker (BMC) war sonntags am Start und sorgte für das beste Ergebnis aus Luxemburger Sicht. Der BMC-Profi klassierte sich als 12., zeitgleich mit Ruffoni.

Für Drucker geht es am Donnerstag weiter mit dem Giro del Piemonte, während Schleck und Didier bereits am Mittwoch bei Milano-Torino wieder gefragt sind. Beide werden dann am kommenden Samstag die Lombardei-Rundfahrt bestreiten, bekanntlich das letzte Rennen in der Karriere von Frank Schleck.

Auch für die Damen stand der GP Beghelli auf dem Programm und hier sprintete Christine Majerus (9. am Samstag) nach 79,8 km auf Rang zwölf, zeitgleich mit der australischen Tagessiegerin Chloe Hosking. Elise Maes und Chantal Hoffmann kamen auf die Plätze 79 und 88 mit einem Rückstand von 1:23 Minuten.