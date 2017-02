TdF2017: Schmëtt, Wiltz, Grosbous, Mamer, Esch ... Longwy

Dieser Verlauf der 3. Tour-Etappe 2017 am 3. Juli wird zur Stunde in Mondorf vorgestellt; dort wo tags darauf, am 4. Juli, der Start der 4. Etappe erfolgt.

In unserer Fotostrecke können Sie sich bereits durch den Verlauf mitsamt "itinéraire horaire" durchklicken. Der Start am Montag, 3. Juli, erfolgt um 12.25 Uhr in Verviers (B). Die "Schmëtt" wird gegen 14.00 Uhr erreicht, Esch zwischen 16.30 und 17.00 Uhr, und das Ziel nach 212,5 km in Longwy wird zwischen 17.08 und 17.36 Uhr erreicht. Der Start der 4. Etappe Mondorf - Vittel dienstags erfolgt um 12.20 Uhr im Geburtsort der Brüder Schleck. Nach 7,5 km verlässt die Tour de France 2017 unser Land in Schengen.

Die Tour de France 2017 beginnt am 1. Juli mit einem Einzelzeitfahren durch Düsseldorf. Die letzte Etappe findet am 23. Juli in Paris statt.