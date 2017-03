Museldall überrascht Titelverteidiger HBD

Dieses Endspiel hatten wohl nur die wenigsten auf der Rechnung. Der HB Museldall sorgte dabei für eine Überraschung, in dem der Verein von der Mosel den haushohen Favoriten und Titelverteidiger HB Düdelingen in seine Schranken verwies. Nykytenko, Gary und Co. behielten am Ende mit 25:19 die Oberhand.

Im zweiten Halbfinale hatte Käerjeng absolut keine Probleme mit Diekirch. Der Verein aus der Brauereistadt gewann mit 32:15.