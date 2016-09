Olympionike Kinde will Siegesserie fortsetzen

Der Escher Kulturlauf ist vor allem eines: die Verbindung zwischen Sport und Kultur. Während die Teilnehmer am Gelände des Stahlherstellers ArcelorMittal sowie an den kulturellen Sehenswürdigkeiten vorbeilaufen, werden sie von zahlreichen Musikern entlang der Strecke unterstützt.

Beim 10-Meilen-Rennen (16 Kilometer) werden wieder einige Top-Athleten aus Luxemburg an den Start gehen. Allen voran wird Yonas Kinde (Celtic) versuchen, seine Siegesserie in der Minettemetropole ausbauen zu können. Der Äthiopier Kinde, der für das Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen in Rio beim Marathon gestartet war, strebt seinen vierten Erfolg nacheinander an. Sein ärgster Widersacher wird wohl Yannick Lieners sein, der im vergangenen Jahr Zweiter bei dieser Veranstaltung wurde. Vincent Nothum, der zum zehnten Mal an diesem Event teilnimmt, und Jean-Pierre Serafini könnten ebenfalls auf den vordersten Plätzen landen.

Bei den Damen steht die letztjährige Gewinnerin Ana Herzberg aus Deutschland nicht auf der Anmeldeliste. Dafür sind aber Anouk Krieps und Diane Heuertz, die Zweit- und Drittplatzierte, am Start. Der Startschuss für dieses Rennen fällt um 18.00 Uhr, genauso wie für den 10-km-Lauf.

Neben diesen beiden Läufen finden der "Gesondheetslaf" über 5 km sowie der "Yuppi-Mini-Laf" über einen Kilometer statt. Hier soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Deshalb wird auf diesen Strecken keine Zeitmessung durchgeführt.

Neu dieses Jahr: Der Veranstalter bietet auf seiner Facebook-Seite einen Livestream des Rennens an. Schauen Sie ab 18.00 Uhr doch mal vorbei!