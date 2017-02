HBD schafft die erste Hürde

Nach dem Coup in der vorigen Runde (Qualifikation nach Hinspiel-Niederlage gegen Aschdod aus Israel) scheint Düdelingen demnach in der Lage, auch den Viertelfinaleinzug zu schaffen. Am Samstag setzte sich der HBD im ersten Heimspiel mit 32:27 (15:14) durch, und könnte am Sonntag um 18.00 Uhr erneut vor eigenem Publikum die Qualifikation perfekt machen.

Ebenfalls im Einsatz im Europapokal-Achtelfinale ist der HB Esch, allerdings unter ungünstigeren Vorzeichen. Das Heimspiel gegen Potaissa Turda aus Rumänien vor einer Woche ging mit 27:31 verloren. Dies am Sonntag um 18.00 Uhr vor im Auswärtsspiel in Rumänien noch zu drehen scheint eine schwer zu lösende Aufgabe zu sein.