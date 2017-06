Wenn Tischtennis auf Comedy trifft

Der Mittwochabend im "Tramsschapp" auf Limpertsberg beginnt mit einigen Testspielen. Jugendnationalspieler Dennis Huberty und DT-Cessange-Trainer Adi Kupusovic treten gegen die Ehrengäste an. Vereinsmitglieder, die im Publikum sitzen, feuern ihre Kollegen an und klatschen begeistert, wenn nach einem blitzschnellen Ballwechsel der nächste Punkt fällt. Und derer mangelt es an dem Abend nicht: Orlowski (64) und Pansky (56) blicken auf über 50 Jahre Tischtennis-Erfahrung zurück.

Nach den Test-Matches folgt dann das Highlight. Seit den 90er Jahren gibt das Duo seine Ping-Pong-Shows zum Besten. Bratpfannen, Schuhe oder Schnitzelklopfer? Alles zum Tischtennisspielen geeignet.

Mal werden zwei, dann drei Bälle ins Spiel gebracht, mal sitzt Pansky auf dem Tisch und spielt den Ball lässig zurück oder schlägt ein Rat zwischendurch. Orlowski lässt das nicht auf sich sitzen und beschließt, in die Pfanne zu hauen. Mit einer Bratpfanne serviert er seinem Gegner ein paar besondere Slice-Bälle, kurz nachdem er einen Schuh zum Schläger umfunktioniert hat. Das Ganze wirkt spielerisch leicht, zeugt aber von jahrelanger Erfahrung.

Auch der tschechische Botschafter in Luxemburg, Petr Kubernát, hat sich an dem Abend unter das Publikum gemischt und unterhält sich nach der Show mit seinen Landsmännern.