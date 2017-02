Lopez-Klub holt Trainer Bielsa

Der frühere argentinische und chilenische Fußball-Nationaltrainer Marcelo Bielsa wird also zur kommenden Saison Coach des viermaligen französischen Meisters. Für den exzentrischen 61-Jährigen, der den Spitznamen "El Loco" (Der Verrückte) trägt, ist es nach Olympique Marseille (2014/15) die zweite Station in der Ligue 1.

Bielsa war im vergangenen Juli trotz Zusage nach nur zwei Tagen als Trainer von Lazio Rom zurückgetreten, nachdem der Klub seine Transferwünsche offenbar nicht erfüllt hatte. Mit seinem Heimatland Argentinien war Bielsa 2002 bei der WM in Japan und Südkorea in der Vorrunde gescheitert, hatte aber 2004 die Copa América sowie Olympia-Gold gewonnen.

Lille, derzeit in der Meisterschaft im unteren Mittelfeld der Tabelle, hatte sich im November von Trainer Frédéric Antonetti getrennt. Diese Woche war Franck Passi zum Trainer bis Saisonende ernannt worden; Passi war in Marseille Bielsas Co-Trainer gewesen.

Der Escher Geschäftsmann Gerard Lopez hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass Bielsa sein Wunschkandidat sei. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte Lopez, Bielsa als Trainer würde es Lille erlauben, "die Dimension zu wechseln."

"Marcelo Bielsa est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l'attirer au Losc est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club", wird in der Pressemiteilung des Klubs Generaldirektor Marc Ingla – ein Lopez-Vertrauter – zitiert. AFP zitiert Gerard Lopez weiter wie folgt: "Je connais Marcelo depuis un moment et s'il a claqué des portes ou qu'il n'est pas allé à des endroits, c'est qu'il avait des raisons bien spécifiques. C'est quelqu'un d'hyper professionnel, hyper droit."