Herren verteidigen den Titel

Während bei den Herren das Leistungsniveau mittlerweile seit über zwei Jahren auf einer hohen Ebene angelangt ist, und es dem ganzen Team auch gelingt, dieses Niveau zu halten, war unterm Strich mit den im Großen und Ganzen soliden Vorstellungen der Damen nicht ganz zu rechnen.

Vor allem der Erfolg gegen Norwegen sticht hervor, sicherlich ein kleiner Faux-Pas des Turniergewinners, doch die Spielerinnen um Isabelle Frisch waren zur Stelle als es hieß, in aussichtsloser Situation zuzupacken.

Das hat die Mannschaft an diesem Wochenende ausgezeichnet. Der Wille und der Einsatz stimmten und stelllten die vorhandenen leichten spielerischen Defizite in den Schatten. Fakt ist aber auch, dass im Damenteam hinter der Stammsechs (Stammsieben) die Alternativen sich immer noch nicht ergeben. Im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben 2017 (u.a. die JPEE in San Marino) ist man hier bemüht, weiterhin den Hebel anzusetzen.

Bei den Herren geht man in dieser Hinsicht viel ruhiger in die kommenden Aufgaben. Die roten Löwen zeigten auch ohne Maaseik-Profi Kamil Rychlicki (bei den Siegen gegen Aserbaidschan und Island), dass man als Team und mit der Qualität der Spieler von der Bank mehr als nur bestehen kann. In der Tat unterstrichen die Herren dies in den beiden letzten Spielen des Turniers, nach dem großartigen Erfolg am Freitag gegen die U21 aus Deutschland.