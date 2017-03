Lampaert gewinnt, Drucker 14.

Normalerweise verhilft Yves Lampaert seinen Teamkollegen wie Tom Boonen oder Zdenek Stybar zum Sieg. Diesmal durfte der Profi von Quick-Step Floors selbst jubeln. Als Solist präsentierte er sich nach 203 km auf der Zielgeraden in Waregem. Jempy Drucker (BMC) kommt in der zweiten Verfolgergruppe ins Ziel, mit einem Rückstand von 1:03 Minuten als 14. ins Ziel. Alex Kirsch (WB Veranclassic Aqua Protect), den man lange Zeit vorne im Feld sah, wird am Ende 126. auf 4:32 Minuten.

Auch die Damen waren in Flandern im Einsatz. Hier geht der Sieg nach 114. km an die Finnin Lotta Lepistö. Elise Maes (WNT Pro Cycling) wird 75. auf 4:45 und ist damit beste Fahrerin ihres Teams.

Bei der Katalonien-Rundfahrt geht der Sieg auf der 3. Etappe an Alejandro Valverde. Ben Gastauer (AG2R - La Mondiale) wird 82. auf 12:37 Minuten. Im Gesamtklassement führt der Amerikaner Tejay van Garderen (BMC). Gastauer hat als 72. einen Rückstand von 14:47 Minuten.