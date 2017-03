Paar wird Nationaltrainer

Der Coach des Damen-Bundesligisten Saarlouis Royals, wo auch die beiden Luxemburger Magaly Meynadier und Nadia Mossong, folgt auf Bastian Wernthaler und betreut das Team auch in der EM-Qualifikation, die im November beginnt. "Ich bin überzeugt davon, dass noch Einiges im deutschen Damen-Basketball steckt und werde alles daran setzen, die erfolgreiche Aufbauarbeit meines Vorgängers fortzuführen", sagte der 62-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Basketball Bunds am Freitag.

Paar coacht seit dieser Saison die Basketballerinnen von Saarlouis. Davor war er Nationaltrainer und technischer Direktor beim luxemburgischen Verband FLBB. Im Juni 2015 hatte Paar sein Amt nach 13 Jahren niedergelegt.