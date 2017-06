Die Glasgow Rangers kommen nach Niederkorn

Der Progrès Niederkorn hat - was das Prestige angeht - ein Traumlos getroffen und trifft in der 1. Runde der Europa League auf den schottischen Traditionsverein Glasgow Rangers.

Fola Esch trifft auf den moldawischen Verein Milsami Orhei, der den F91 Düdelingen 2013 aus der Europa League schmiss. Ein Weiterkommen ist gegen diesen Gegner aber durchaus in Reichweite.

Déifferdeng 03 muss nach Aserbaidschan reisen und trifft in Baku auf FK Zirä.

Die Partien finden voraussichtlich am 29. Juni (Hinspiel) und am 6. Juli (Rückspiel) statt. Änderungen sind aber nicht ausgeschlossen. Endgültige Anstosszeiten werden in den nächsten Tagen offiziell.

Auch wenn die luxemburgischen Vereine die erste Runde nicht überstehen würden, lohnt sich die Teilnahme finanziell allemal. In der 1. Qualifikationsrunde kassiert jeder Teilnehmer 215.000 Euro. In der 2. Runde gibt es noch einmal 225.000 Euro.