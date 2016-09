Didier und Zubeldia bleiben

Der Luxemburger Rennrad-Profi Laurent Didier (32) und sein spanischer Team-Kollege Haimar Zubeldia (39) haben bei Trek-Segafredo ihren Arbeitsvertrag verlängert. Das meldete der Radrennstall am Mittwoch. Dider wird noch die nächsten zwei Jahre für Trek an den Start gehen, bei Zubeldia ist es nur ein Jahr.

Didier habe bewiesen, dass er ein zuverlässiger Team-Kollege sei, heißt es in der Pressemitteilung. Er fährt seit 2012 für die Mannschaft. Damals hieß sie noch RadioShack-Nissan-Trek. Nächstes Jahr wird seine sechste Saison als Radprofi sein.

"Ich bin glücklich, bei Trek-Segafredo zu bleiben. Ich weiß, wie sie arbeiten und das ist einer der Hauptgründe für mein Bleiben", so Didier. Er betonte auch, dass er seinen Job liebe und sich auf die kommenden Jahre freue.

Der Chef des Rennstalls, Luca Guercilena sagte er sei froh, dass der Luxemburger "an Bord" bleibe. Er habe sich in den letzten Jahren zu einem der wertvollsten Helfer entwickelt. Er gebe immer alles und sei einer der härtesten Arbeiter im Team. Zudem sei er ein intelligenter Kerl mit einem hervorragenden Erinnerungsvermögen. Er könne ein Rennen lesen und kenne immer genau die Strecke ehe er an den Start geht. Damit habe er schon mehrmals dem Team gute Dienste geleistet.