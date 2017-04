US Esch im Halbfinale

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat die US Esch das Halbfinale der Coupe de Luxembourg erreicht. Im letzten Viertelfinale konnte sich der Leader der Ehrenpromotion gegen Ligakonkurrent Rodange behaupten. Nach 90 Minuten stand es noch 2:2 unentschieden. In der Verlängerung konnte Viana einen Strafstoß für die Escher verwandeln.

Damit stehen mit dem F91 Düdelingen, der Fola, dem Racing und der US Esch die vier Halbfinalisten fest. Am Montag wird die Runde der letzten vier dann ausgelost.

FC Déifferdeng 03 - F91 Düdelingen 0:3

Etzella Ettelbrück - Racing Lëtzebuerg 0:2

Fola Esch - Victoria Rosport 2:0

FC Rodange 91 - US Esch 2:3 n.V.