LIHPS soll im Sommer stehen

Wie COSL-Präsident André Hoffmann in seiner Rede erläuterte soll das Konzept für den Olympiastützpunkt bis zum Sommer stehen. Das „Luxembourg Institute for High Performance in Sports“ (LIHPS) soll den luxemburgischen Hochleistungssportler die Möglichkeit bieten, von einer optimalen Rundum-Betreuung zu profitieren. Neben den „normalen Trainingsmöglichkeiten, soll die medizinische, psychologische und wissenschaftliche Betreuung optimiert werden. Hoffmann sprach von einer vielfältigen Struktur.

Eine große Rolle spielt die Sportklinik in Eich, die Lunex University, sowie die Coque, die ab 2018 über einen neuen, modernen Fitnessbereich verfügen wird, der u.a. den Hochleistungssportler zur Verfügung stehen soll. Allerdings will das COSL nicht bis 2018 warten. Das LIHPS-Konzept soll bereits im Sommer stehen.

Wie gewohnt fanden im Jahr nach Olympischen Sommerspielen Vorstandswahlen statt. Bis auf Jean-Louis Margue und Rita Krombach kandidierte die gleiche Mannschaft um Präsident André Hoffmann. Margue und Krombach wurden durch Lynn Spielmann und Ralf Lentz ersetzt. Es war die einzige Liste die vorlag und die wurde mit 98,4 Prozent für die kommenden vier Jahre gewählt. Rita Krombach sowie Jean-Louis Margue bekamen die Ehrenmitgliedschaft im COSL zugesprochen.

Außerdem wurde noch mit dem Baseball und Softball Verband ein neues Mitglied aufgenommen. Der Antrag von der Fédération luxembourgeoise des Sports Choreographiques bevor es zu einer Abstimmung kam zurückgezogen.