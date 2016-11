US Lecce heiß auf Dan da Mota

Auch ein bisher noch unbekannter Serie-B-Verein buhlt um die Dienste des Flügelspielers. Der Wechsel könnte im kommenden Sommer zustande kommen.

Besser spät als nie. Mit 31 Jahren könnte sich der Profi-Traum von Dan da Mota noch verwirklichen. Seine starken Leistungen in den letzten Partien mit der Nationalmannschaft haben in Italien Begehrlichkeiten geweckt. Der italienische Drittligist US Lecce ließ den F91-Offensivspieler bereits mehrere Male beobachten und lässt sich auch nicht von seinem Alter abschrecken.

Mit 31 Jahren vom Amateur zum Profi aufzusteigen hat Seltenheitswert, aber im Land des viermaligen Weltmeisters schätzt man bekanntlich die Dienste erfahrener Spieler. Vor allem der körperliche Zustand und die Professionalität, mit der da Mota Fußball betreibt, haben die beiden Profiklubs schlussendlich überzeugt, die Jagd auf den Luxemburger zu eröffnen.

Der italienische Traditionsverein aus Lecce will da Mota für nächsten Sommer verpflichten, wäre aber auch nicht abgeneigt, den Flügelspieler noch in diesem Winter an Land zu ziehen, um sich noch einmal im Kampf um die Rückkehr in die Serie B zu verstärken.

Da Motas Vertrag beim F91 Düdelingen läuft noch bis Juni 2017. Ein neuer Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Neben Lecce hat der luxemburgische Meister einen weiteren, noch unbekannten italienischen Zweitligisten als Konkurrenten. Bereits im Dezember könnten die Verhandlungen anlaufen.