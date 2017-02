Minella: die 3 war ein gutes Omen

Mandy Minella (Weltrangliste 93) bezwang Caroline Garcia (WR 25) dem Resultat nach recht glatt in zwei Sätzen mit zweimal 6:4; die Spielzeit von 1.22 Stunden lässt aber darauf schließen, dass es kein "einfaches" Stück Arbeit war.

Minella kann die wesentlich bessere Aufschlagquote vorweisen – 83% der Punkte mit erstem Aufschlag, Garcia nur 64% – und leistete sich keinen Doppelfehler – die Französin dagegen deren fünf. Bei sechs Möglichkeiten gelangen der Luxemburgerin insgesamt vier Breaks über das ganze Spiel, Garcia konnte von fünf Breakchancen nur zwei verwerten.

In Runde eins hatte die Spora-Spielerin die Slowakin Jana Cepelova (WR 101) mit 1:6, 7:6 (2) und 6:4 bezwungen. Minellas Tableau-Hälfte ist bereits etwas "bereinigt", auch in Runde 3 – dem Viertelfinale – wartet eine lösbare Aufgabe. Hier geht es gegen die Siegerin des Spiels zwischen Zhu Lin (China/WR 122) und Kurumi Nara (Japan/WR 87). Theoretische Halbfinalgegnerin wäre die an Nr. 1 gesetzte Ukrainerin Elena Svitolina (WR 13).

Mandy Minella hat nach Siegen 2011 (ebenfalls Hartplatz) und 2012 (Asche) demnach nun eine makellose Bilanz von 3:0 gegen die Französin Garcia. Es ist auch das erste Mal, dass die 31-jährige Minella eine Top-30-Spielerin bezwingt.