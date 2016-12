Lopez an portugiesischem Verein interessiert

Wie die beiden portugiesischen Zeitungen "A Bola" und "Record" berichten, soll Gerard Lopez am Kauf des portugiesischen Zweitligisten Gil Vicente interessiert sein. Der Verein steht zurzeit auf dem 13. Tabellenplatz.

Unterdessen scheint sich die Übernahme des OSC Lille durch den luxemburgischen Geschäftsmann etwas hinzuziehen. Nachdem das "comité d'entreprise" dem Kauf am Montag zugestimmt hatte , fand am Mittwoch eine Aktionärsversammlung statt, zu der es - im Gegensatz zur Versammlung am Montag - allerdings keine offizielle Stellungnahme des Klubs gab.

Informationen des französischen Fernsehsenders France 3 zufolge, wurde die obligatorische Prüfung durch die "Direction Nationale de Contrôle de Gestion" (DNCG) von Donnerstag auf die zweite Januarwoche verlegt. Eine Bestätigung des Klubs blieb bislang aus.