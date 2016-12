Saisonbestleistung von Monique Olivier

Über 200 m Freistil kam sie nach 2:01.56 als 34. von 84. Schwimmerinnen ins Ziel. "Ich bin ganz zufrieden mit der Zeit, so schnell war ich seit einem Jahr nicht mehr. Auf den letzen 50 Meter hab ich noch Steigerungspotential", sagte die Luxemburgerin nach dem Rennen.

Im vierten von acht Vorläufen über 400 Meter Freistil schlug Pit Brandenburger nach 3:53.53 an und verpasste seine Bestzeit (3:51,91). In der Endabrechnung stand für den 21-Jährigen Platz 47 unter 72 Startern zu buche. . "Bis 200 Meter lag ich noch auf Kurs und war schneller als in Brügge. Dann bekam ich Probleme mit der Atmung und musste vor jeder Wende links und rechts atmen, das kostete viel Zeit", erklärte Brandenburger.

Das FLNS-Duo ist am Mittwoch erneut im Einsatz. Dann stehen für Brandenburger die 200 Meter Freistil auf dem Programm und Olivier startet über 800 Meter.