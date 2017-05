Muller im Viertelfinale

Die Nummer 28 der Welt konnte sich nach 1:08 Stunden deutlich mit 6:3 und 6:2 gegen Lokalmatador Pedro Sousa (WR: 172) behaupten. Muller, der an Nummer drei gesetzt ist, wird in der nächsten Runde auf den Sieger der Begegnung zwischen Bjorn Fratangelo (WR: 133) und Taro Daniel (WR: 113) treffen. Diese Begegnung soll am heutigen Donnerstag um 20:30 Uhr ausgetragen werden.