Der Countdown läuft

Am Montag werden die 17. Spiele der kleinen Staaten dann im Stadion in Serravalle offiziell eröffnet. Am Dienstag werden bereits erste Medaillen in der Leichtathletik, im Radsport sowie im Schwimmen vergeben.

Vorschau



Am Montag wirft das Tageblatt auf zwölf Sonderseiten einen Blick auf die zwölf Sportarten, die bei den JPEE in San Marino vertreten sind. Im Interview spricht „Chef de mission“ Alwin de Prins u.a. über den Stellenwert der Spiele der kleinen Staaten.

Eine Rekordzahl von 152 Athleten wird Luxemburg bekanntlich bei den diesjährigen JPEE vertreten, darunter echte Routiniers wie etwa Sportschützin Carole Calmes, die schon 2001 in San Marino mit dabei war und somit bereits einen kompletten JPEE-Zyklus bestritten hat.

Insgesamt haben die insgesamt neun Nationen noch nie so viele Sportler zu den Spielen geschickt, wie es 2017 der Fall sein wird. In zwölf Sportarten wird von Dienstag bis Samstag um Medaillen gekämpft. Im Vergleich zu den letzten JPEE in Island stehen der Rad- sowie der Boulesport wieder auf dem Programm, Bogenschießen wird zum ersten Mal überhaupt bei den Spielen der kleinen Staaten ausgetragen. Mit 34 Sportlern sind die Leichtathleten unterdessen am stärksten vertreten.

Veränderungen gab es in den letzten Tagen auch noch. Bei den Leichtathleten wird Lena Kieffer über 1.500-Meter eingesetzt, Soraya de Sousa Moreira nimmt am Weitsprung teil und der Speerwurf der Damen ist neu im Programm, hier wird Noémie Pleimling an den Start gehen. Im Radsport ist zudem mit Pit Leyder ein weiterer Fahrer für das Zeitfahren sowie das Straßenrennen hinzugekommen.