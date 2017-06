Nadal zum zehnten Mal im Paris-Finale

Der Spanier setzte sich am Freitagabend in Paris im Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 6:4, 6:0 durch und greift damit am Sonntag nach seinem zehnten Titel beim Sandplatz-Klassiker. Im Finale bekommt es Nadal mit dem Schweizer Stan Wawrinka zu tun. Der Paris-Champion von 2015 rang in einem hochklassigen Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Andy Murray aus Schottland nach 4:34 Stunden mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 nieder. Nadal benötigte für seinen Erfolg gegen Thiem dagegen nur 2:07 Stunden.