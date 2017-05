Amicale Steinsel gewinnt Meistertitel

Mit drei Distanzwürfen (9:13) fuhren die Musel Pikes dort fort wo sie am Freitag aufgehört hatten. Picards gewohnter Offensivdrang (4 Freiwürfe im 1. Viertel) wurde durch seinen Bewacher Kox fast ganz eingedämmt. Laurent konnte Steinsel wieder in Front (18:17) bringen. Dank zweier Dreier durch Laurent und Mc Daniel ging die Amicale mit 4 Punkten Vorsprung in die Viertelpause.

Steinsel schaltete fortan in eine Zone und Musel Pikes fand wieder in die Partie durch drei Distanzwürfe von Gulley und Schwartz (2). Nach Würfen von außen auf beiden Seiten war das remis bei 34:34 wiederhergestellt. Amicale schaffte das Break jedoch kurz vor der Pause (44:37). Musel Pikes kam 0:9 nach dem Wechsel zurück. Der Auftakt für eine spannende und hektische zweite Halbzeit wo die beiden Teams sich nichts schenkten.

Coleman drehte wieder den Spieß mit zwei Dreiern in Serie. Wie so oft bewiesen die Musel Pikes enorme Moral und kämpften sich zurück (54:53). Zu Beginn des letzten Viertels lagen die Hausherren wieder mit 10 Punkten (63:53) in Front. KeinGrund fèr die Gäste aufzustecken. Die Musel Pikes kamen wiedre bis auf einen Zähler (67:66) zurück, ehe Steisnel das bessere ende (79:74) fand.