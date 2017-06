Muller kämpft sich ins Halbfinale

6:3, 3:6 und 6:4 für Muller, so das Resultat nach 1.44 Stunden Spielzeit. Nach einer knappen halben Stunde hatte der Schifflinger den ersten Satz gewonnen, und es sah nach einem möglicherweise lockeren Sieg aus. Bedene kam dann aber besser ins Speil und nutzt seine einzige Breakchance zum 4:2 in Satz zwei aus, um diesen mit 6:3 zu gewinnen. Muller selbst vergab in diesem Satz viermal die Gelegenheit, seinem Kontrahenten den Aufschlag abzunehmen.

Im entscheidenden dritten Satz war es erneut Muller, der zurücklag. Der Brite breakte ihn zum 2:1, Gilles Muller bewies aber Nervenstärke und stellte per Rebreak zum 3:3. Anschließend brachten beide ihre Aufschlagspiele durch, und Muller führte 5:4. Bei Aufschlag Aljaz Bedene war der Luxemburger dann mental voll auf der Höhe. Der Vorjahres-Finalist führte zu Null, hatte also drei Matchbälle, und verwandelte auch gleich den ersten zum 6:4 und dem Dreisatz-Sieg.

Mullers Halbfinal-Gegner wird am Freitagnachmittag zwischen dem Deutschen Alexander Zverev, Nr. 10 der Welt und Zweiter der Setzliste, und dem französischen "Lucky Loser" Julien Benneteau (WR 94) ermittelt.